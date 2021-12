Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol juridic,…

- Preturile angro ale gazelor naturale au scazut marti in Europa, dupa reluarea fluxurilor de gaze rusesti catre Germania, marind speranta ca Moscova isi va respecta angajamentul de a creste livrarile si de a atenua ingrijorarile legate de deficitul de oferta si preturi mari inainte de venirea iernii,…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg. Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, gratie unor prognoze care arata conditii meteo favorabile si intensificari ale vantului, ceea ce ar urma sa ajute sistemul energetic european care s-a confruntat cu o situatie tensionata in ultima perioada, transmite Bloomberg.…