- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adopte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica la mai putin de doua saptamani de debutul sezonului de termoficare, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 4 dolari, coborand sub nivelurile observate inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca efect al unor date economice negative din China, care au alimentat ingrijorarile investitorilor cu privire la riscurile de recesiune, transmite Reuters. Contractele…

- Prețurile europene la gaze au crescut luni cu pana la 30%, dupa ce Rusia a anunțat ca una dintre principalele sale conducte de aprovizionare cu gaze catre Europa va ramane inchisa pe termen nelimitat, ceea ce a reaprins temerile legate de raționalizarea gazelor in Uniunea Europeana in aceasta iarna.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat aproape de niveluri record, cea mai grava criza energetica din ultimele decenii intensificand concurenta pentru asigurarea livrarilor.

- Lucrarile de intretinere neprogramate la conducta Nord Stream 1, care trece din Rusia pana in Germania prin Marea Baltica, adancesc o disputa privind gazele dintre Rusia si Uniunea Europeana si amplifica atat riscul unei recesiuni, cat si al penuriei in timpul iernii. Pretul gazelor pe termen de o luna…

- Prețul gazului natural este in creștere in intreaga lume, pe masura ce temperaturile fierbinti stimuleaza cererea de combustibil si pe masura ce Europa anunța planurile de a se indeparta de combustibilii rusesti, transmite CNBC. Contractele futures pentru gazele naturale din SUA au crescut cu peste…

- Preturile gazelor naturale cresc in toata lumea. Contractele futures pentru gazele naturale din SUA au crescut cu peste 11% la un moment dat, marti, pana la 9,75 dolari pentru un milion de unitati termice britanice (MMBtu), cel mai ridicat nivel din iulie