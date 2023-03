Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor naturale din Europa au continuat sa scada, ajungind sub 450 USD pentru o mie de metri cubi. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Intercontinental Exchange (ICE). Contractele Futures la hub-ul TTF din Olanda au scazut cu 7%, pina la 39,8 euro pentru un megawatt ora.…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa se redreseaza, pe fondul semnelor ca si in aprilie va fi o vreme mai rece decat de obicei, ceea ce ar reprezenta un potential punct de presiune pentru stocurile din regiune, transmite Bloomberg.

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut joi dimineata sub 50 euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data in ultimele 17 luni, in urma diminuarii temerilor privind criza energetica in regiune, transmite Bloomberg. Preturile au scazut cu peste 80% fata de varful din…

- Prețul graului a inceput sa creasca din cauza prelungirii razboiului din Ucraina, ajungand la cea mai ridicata cotație din ultimele doua luni, scrie Bloomberg. Totodata, și costurile celorlalte cereale se majoreaza.

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut luni dimineata la cel mai redus nivel din ultimele aproape patru saptamani, pe fondul cresterii increderii in generarea stabila de energie pentru restul iernii, transmite Bloomberg. In jurul orei 8:57, la hub-ul de gaze TTF de la…

- Prețurile gazelor naturale in Europa au inregistrat prima creștere saptaminala de la inceputul lunii decembrie. Prețul la hub-ul TTF din Olanda vineri, 20 ianuarie, a crescut cu 10% pina la 67 de euro pentru un megawatt ora (aproximativ 760 de dolari pentru o mie de metri cubi). Despre acest lucru a…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european, transmite Bloomberg.

- Prețul gazelor naturale in Europa au scazut la cel mai scazut nivel din 2021, in condițiile in care temperaturile blande reduc cererea pentru incalzire, iar condițiile de viscol au redus utilizarea combustibilului in producția de energie, relateaza Bloomberg. Contractele futures de referința au scazut…