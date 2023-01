Prețul gazelor naturale în Europa coboară sub 700 de dolari pe 1.000 de metri cubi pentru prima dată din septembrie 2021 Prețul gazelor naturale in Europa a scazut sub 700 de dolari pentru 1.000 de metri cubi pentru prima data din septembrie 2021, scrie Kommersant, citand bursele ICE, anunța news.am. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

