Prețul gazelor naturale în Europa a scăzut sub nivelul de dinainte de război Explicația specialișilor este ca perioada prelungita de temperaturi ridicate a fost unul din principalele motive ale acestei scaderi. Chiar daca un val de frig este prognozat pentru aceasta saptamana in Europa, este foarte posibil sa fie unul scurt si insuficient de puternic pentru a reduce stocurile de gaze care abia au fost folosite pe parcursul ultimei luni pe masura ce cererea a fost tinuta sub control iar importurile de gaze lichefiate sunt la un nivel ridicat. Importatorii chinezi incearca sa directioneze spre Europa livrarile programate pentru lunile februarie si martie, pe fondul preturilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

