Stiri pe aceeasi tema

- Prețul european al gazelor a atins cel mai scazut nivel din ultimii doi ani. Prețul european al gazelor naturale, care a crescut vertiginos dupa invazia Ucrainei de catre principalul producator, Rusia, a scazut joi sub 30 de euro. A atins astfel cel mai scazut nivel din ultimii aproape doi ani, potrivit…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, extinzand pierderile din ultimele patru saptamani, deoarece cererea in regiune ramane la un nivel redus, in pofida indiciilor care arata progrese in refacerea stocurilor inaintea viitoarei ierni, transmite Bloomberg.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Prețurile gazelor naturale din Europa au continuat sa scada, ajungind sub 450 USD pentru o mie de metri cubi. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Intercontinental Exchange (ICE). Contractele Futures la hub-ul TTF din Olanda au scazut cu 7%, pina la 39,8 euro pentru un megawatt ora.…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa se redreseaza, pe fondul semnelor ca si in aprilie va fi o vreme mai rece decat de obicei, ceea ce ar reprezenta un potential punct de presiune pentru stocurile din regiune, transmite Bloomberg.

- La inchiderea licitațiilor, prețul a 1000 m3 de gaz a fost definit peste nivelul de 539 dolari in Europa, informeaza APA Economics, citat de apa.az. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rezervele de gaze din depozitele subterane (UGS) din Europa au scazut la 69 de miliarde de metri cubi și sunt pline cu 63,7% incepand cu 22 februarie, informeaza Gas Infrastructure Europe (GIE). Cu toate acestea, cererile de tranzit de gaze rusești pe teritoriul ucrainean au crescut ușor, pana la 42,2…

- Razvan Popescu, general manager al Romgaz, se asteapta ca lucrurile din piata de energie si gaze sa se mai tempereze anul acesta fata de 2022, un an de cotitura in care s-a schimbat total paradigma in ceea ce priveste transportul de gaze in Europa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…