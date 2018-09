Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) printr-un comunicat citat de Agerpres.

- Preturile la gaze naturale va crește in ultimul trimestru al acestui an, atat pe piata angro, cat si pentru clientii casnici, estimeaza Asociatia Energia Inteligenta. „Analizand tranzacțiile desfașurate in perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, in cadrul platformelor puse la dispoziție de Bursa Romana…