- Prețul gazelor naturale din Europa a scazut, ajungand la cel mai scazut nivel din decembrie 2021, sub 35 de euro pe MWh, au aratat luni ultimele date de piața, informeaza aa.com.tr.Cererea scazuta și gradul ridicat de ocupare a instalațiilor europene de stocare a gazelor naturale au fost factori…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, extinzand pierderile din ultimele patru saptamani, deoarece cererea in regiune ramane la un nivel redus, in pofida indiciilor care arata progrese in refacerea stocurilor inaintea viitoarei ierni, transmite Bloomberg. Traderii urmaresc…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg.Capacitatile de productie ale centralelor…

- Prețurile gazelor naturale din Europa au continuat sa scada, ajungind sub 450 USD pentru o mie de metri cubi. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Intercontinental Exchange (ICE). Contractele Futures la hub-ul TTF din Olanda au scazut cu 7%, pina la 39,8 euro pentru un megawatt ora.…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa se redreseaza, pe fondul semnelor ca si in aprilie va fi o vreme mai rece decat de obicei, ceea ce ar reprezenta un potential punct de presiune pentru stocurile din regiune, transmite Bloomberg.

- Prețurile europene la gazele naturale ar putea „mai mult decat sa se dubleze” anul viitor din cauza penuriei cauzate de scaderea exporturilor rusești, potrivit unei estimari a bancii Goldman Sachs. Capacitațile de stocare mai mari și o iarna neobișnuit de calda au contribuit la scaderea brusca a prețurilor…