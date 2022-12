Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut cu 9%, in urma majorarii importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL), chiar daca regiunea se confrunta cu temperaturi scazute, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins astazi cel mai scazut nivel din luna mai, in timp ce Uniunea Europeana iși multiplica eforturile de compensare a livrarilor rusești de gaze, iar mai multe țari membre au anunțat rezerve mai mari decat cele preconizate. La bursa specializata din Olanda gazul…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

