- Prețul gazelor in Marea Britanie și in Europa s-a prabușit vineri cu pana la o cincime, in urma semnalelor ca Rusia va crește exporturile catre regiune, dupa ce a restricționat livrarile timp de luni de zile relateaza Financial Times. Compania Gazprom a anunțat ca și-a atins obiectivul de…

- Prețurile gazelor au scazut brusc saptamâna aceasta, dupa ce președintele rus Vladimir Putin i-a ordonat gigantului rus Gazprom sa mareasca livrarile catre Uniunea Europeana odata ce rezervoarele rusești sunt pline, potrivit AFP.Prețul de referința european, TTF olandez, a pierdut 21% de la…

- Iarna nici macar nu a sosit, dar prețurile gazelor au crescut deja pana la niveluri record in Europa și Asia. Acest lucru s-a intamplat din cauza preocuparilor legate de aprovizionare, in timp ce cațiva furnizori de energie din Marea Britanie s-au prabușit. Aprovizionarea cu gaze naturale va crește…

- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa iși ajusteze acordul de liber schimb cu UE și sa amane reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles-ul in schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza Financial Times. Fosta republica sovietica a declarat stare de urgența in timp ce incearca sa…

- Prețurile record ale energiei ii convin lui Vladimir Putin, știe ca blocul european nu are cu adevarat niciun instrument pentru a forța o schimbare de comportament la Moscova. Și mai știe ca accesul la gazul rusesc divizeaza profund Uniunea Europeana. Ultimul atac al lui Putin a venit in timpul conferinței…

- In prag de iarna, problema aprovizionarii cu gaze naturale se acutizeaza iar „Europa s-a trezit la mila lui Putin” dupa cum titreaza The Telegraph. Și The Wall Street Journal comenteaza ca rezervele uriașe de petrol și gaze ale Moscovei au facut-o sa aiba o influența sporita asupra economiilor occidentale.…

- Gazprom a majorat pretul pentru exporturile sale de gaze naturale în 2021, indicând prudenta fata de volumele pe care le poate livra, în conditiile înrautatirii crizei energetice din Europa. Consolidarea stocurilor în Rusia este principala prioritate, a reiterat cel…

- România a împrumutat, prin Ministerul Finanțelor, în iulie, 3,5 miliarde euro, de pe piețele externe. Daca ne uitam la emisiunea pe 20 de ani, comparativ cu cea din aprilie, statul s-a împrumutat mai scump. Daca atunci a fost o dobânda de 2,75%, în iulie s-a ridicat…