Prețul gazelor în Europa, nou record, de 7 ori mai mare decât la începutul anului La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din Marea Britanie, pretul gazelor cu livrare in luna urmatoare a atins de asemenea un maxim istoric de 408,30 pence pentru o unitate termica, informeaza AFP, potrivit Agerpres .Aceste preturi sunt de sapte ori mai mari decat cele inregistrate la inceputul anului. "Gazul natural european isi continua… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins marti un nou nivel record, stimulat de cererea din sezonul de iarna dar si de tensiunile geopolitice dintre principalul furnizor al Europei, Rusia, si clientii sai, informeaza AFP și Barrons , citate de Agerpres. La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european…

- Profitul record înregistrat de Gazprom în trimestrul al treilea al acestui an, ca urmare a preturilor ridicate la gaze de pe piata europeana, înseamna ca grupul rus nu va începe sa pompeze gaze prin conducta Nord Stream 2 pâna când nu va obtine autorizatiile necesare…

- Livrarea de gaze prin gazoductul Nord Stream 2 fara aprobarea Germaniei ar fi penalizata cu o amend modesta, dar in conditiile in care Germania va avea o conducere noua, iar relatiile Rusiei cu Occidentul sunt tensionate puternic, o sursa din Gazprom a spus ca grupul se va multumi sa astepte. ”Nu dorim…

- Rusia nu a dat semne luni ca va indeplini ordinul președintelui Vladimir Putin de a pompa mai mult gaz in Europa, adancind preocuparile europene cu privire la aprovizionarea redusa in pragul iernii. Rusia furnizeaza o treime din gazul european, iar intențiile sale de aprovizionare sunt critice intr-un…

- In ultimul deceniu, renașterea lui Vladimir Putin a fost o preocupare perpetua pentru mulți din Occident, relateaza CNN. Aceste preocupari nu sunt lipsite de temei. Este incontestabil ca Putin și cercul apropiat al Președintelui au crescut in incredere in aceasta perioada. Lumea și-a reamintit de increderea…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…