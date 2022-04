Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata abia in luna urmatoare, scrie Bloomberg.

- Operatorii din turism au raportat o creștere brusca a prețurilor pentru calatoriile in Turcia și Egipt. Nivelul ridicat al prețurilor este asociat cu costul ridicat al zborurilor catre aceste destinații, scrie publicația rusa ura.ru. Prețurile au crescut și cu 35 la suta fața de anul trecut.„Prețul…

- Puterea de lupta a Rusiei în Ucraina a scazut sub 90% fața de nivelul de dinaintea invaziei, pentru prima data de la începutul atacului, a declarat marți un înalt oficial american al apararii, sugerând pierderi mari de armament și un numar de victime în creștere, potrivit…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut joi cu pana la 10% iar livrarile de gaze rusesti spre continent continua in mod normal, in contextul informatiilor cu privire la actiuni militare in jurul a doua importante statii de pompare, transmite Bloomberg.Potrivit datelor furnizate de…

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Prețul gazelor naturale in Europa a continuat sa scada miercuri, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca sprijina o solutie diplomatica a tensiunilor cu Occidentul si a anuntat o retragere parțiala a trupelor desfașurate in apropierea Ucrainei, transmite Bloomberg.

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, retragandu-se de la maximele din ultimii sapte ani, dupa ce Rusia a declarat ca unele dintre unitatile sale militare se intorc la bazele lor dupa exercitii din apropierea Ucrainei, o miscare care pare sa se diminueze tensiunile dintre Moscova si Occident,…