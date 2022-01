Prețul gazelor în Europa a explodat din cauza livrărilor limitate ale Rusiei Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi scazute, transmite Reuters, citata de Agerpres. Potrivit traderilor, conducta Yamal, una din principalele conducte pentru livrarea de gaze naturale din Siberia in Europa, continua sa functioneze marti in sistem reverse, pentru a 15-a zi la rand, ceea ce inseamna ca in loc sa trimita gaze naturale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

