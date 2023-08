Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor naturale au inregistrat in Europa cea mai mare creștere din luna martie a anului trecut pana in prezent, pe fondul posibilelor greve ale muncitorilor din industrie in Australia, ceea ce a evidențiat neliniștea pieței cu privire la potențialele intreruperi ale aprovizionarii, transmite…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au revenit miercuri peste pragul de 40 de euro pentru un Megawatt-ora, pe fondul unei posibile greve a muncitorilor de la unele facilitati de gaze lichefiate (GNL) din Australia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut marti pentru a doua sedinta consecutiv, pe masura ce traderii evalueaza riscurile si incertitudinea cu privire la iarna urmatoare comparativ cu gradul ridicat de umplere a depozitelor de gaze, transmite Bloomberg.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ceea ce ajuta la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituie o veste buna pentru consumatori, transmite Bloomberg, citeaza digi24.ro.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg.