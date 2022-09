Pretul gazelor in Europa a urcat luni cu 30%, dupa ce Rusia a anuntat ca livrarile prin gazoductul Nord Stream raman oprite pe termen nelimitat, sporind temerile privind perturbarile si rationalizarea gazelor iarna aceasta in UE, transmite Reuters. Luni dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru gazul natural […] The post Prețul gazelor a explodat in Europa, dupa ce Rusia a anunțat ca livrarile prin gazoductul Nord Stream raman oprite pe termen nelimitat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .