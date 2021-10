Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa limiteze participarea speculatorilor financiari pe pietele gazelor naturale europene, a declarat ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, o decizie care ar putea preveni majorarea preturilor, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze…

- Reprezentantii bancilor centrale, chiar daca afirma in continuare ca inflatia va incetini, incep sa recunoasca faptul ca cresterea preturilor va fi ridicata o perioada mai lunga de timp din cauza unei serii de factori care sustin cresterea preturilor bunurilor si serviciilor si maresc asteptarile inflationiste.…

- Preturile electricitatii pentru gospodariile din Italia vor creste cu 29,8% in urmatorul trimestru iar cele ale gazelor cu 14,4%, din cauza "dinamicii extraordinare" a preturilor materiilor prime, care se indreapta spre un nivel ridicat record, a anuntat Autoritatea italiana de reglementare Arera,…

- Prețurile la energie au explodat in țarile din Europa. Acest lucru se reflecta deja și in facturile romanilor. Previziunile nu sunt deloc imbucuratoare, iar asta pentru ca depozitele de gaz și carbune, dar și resursele hidrologice pentru producția de energie electrica sunt in scadere. De ce au crescut…

- Didier Holleaux, adjunctul directorului general al Engie, a afirmat marti ca este ingrijorat ca actualele preturi ale gazelor naturale ar putea continua in viitorul apropiat, nivelul capacitatilor de stocare a gazelor in Europa nefiind foarte ridicat, transmite Reuters, arata Agerpres. "Suntem…

- Norvegia a acceptat luni sa mareasca exporturile de gaze naturale in Europa, in conditiile in care preturile angro record i-au determinat pe furnizorii din Marea Britanie sa solicite sprijinul statului si au provocat temeri legate de o criza a furnizarii de alimente, transmite Reuters. Preturile…

- Prețul gazelor naturale tranzacționate la Bursa Romana de Marfuri au crescut la valori de peste 300 de lei/MWh. Pe Piața GasForward, unde su, iar in septembrie urcau la nt tranzacționate contractele pe termen mediu și lung, gazele cu livare in octombrie au un preț de 307 lei/MWh, cele cu livare in noiembrie,…

- Prețurile gazelor naturale ar putea ajunge la niveluri record in aceasta iarna, in condițiile in care temperaturile ridicate din emisfera nordica duc la scaderea stocurilor pe piețele cheie, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Prețurile gazelor naturale din Olanda, de referința in nord-vestul…