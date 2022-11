Stiri pe aceeasi tema

- Prețul futures pe gaz pe hub-ul olandez TTF scade cu 6,5% in timpul tranzacționarii pe 17 noiembrie, la sub 1.100 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei. Pe 16 noiembrie, prețul futures a scazut și el cu aproape 9 la suta. Aceasta tendința este observata pe fondul prognozelor pentru pastrarea…

- Goldman Sachs anticipeaza ca preturile gazelor naturale in Europa vor scadea cu aproximativ 30- in lunile urmatoare, pe masura ce tarile vor castiga temporar un avantaj asupra problemelor de aprovizionare, transmite CNBC. Facilitatea olandeza de transfer de titluri (TTF) este principalul indicator european…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Rusia ar putea recolta in acest an o cantitate record de 100 de milioane de tone de grau, potrivit firmei de consultanta SovEcon, insa graul se acumuleaza in silozurile locale deoarece Rusia are probleme in a exporta mari cantitati de cereale, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Fermierii rusi…

- Prețurile gazelor naturale in Europa ar putea crește pina la niveluri maxime in august, pe fondul știrilor despre momentul reluarii funcționarii gazoductului Nord Stream. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Potrivit agenției, vestea ca livrarile prin conducta principala…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si in Asia au urcat aproape de niveluri record, cea mai grava criza energetica din ultimele decenii intensificand concurenta pentru asigurarea livrarilor, transmit DPA si Bloomberg, preluate de Agerpres.