- Secretarul general al guvernului, Marian Neacșu, și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au anunțat vineri, 11 noiembrie, ca guvernul a decis, prin ordonanța de urgența, revenirea la piața reglementata a energiei electrice.Piața energiei va fi reglementata pana in martie 2025, a declarat Virgil…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat vineri, in sedinta de Guvern in care se adopta modificarile la Ordonanta pe Energie, ca Guvernul va mentine pretul de 1 leu pentru IMM-uri si vor asigura un pret pentru marii consumatori de 1,3 lei. In plus, consumatorii casnici care consuma peste 255 de kw vor beneficia…

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins astazi cel mai scazut nivel din luna iunie, in timp ce Uniunea Europeana iși multiplica eforturile de compensare a livrarilor rusești de gaze, iar mai multe țari membre au anunțat rezerve mai mari decat cele preconizate. La bursa specializata din Olanda gazul…

- Liderii statelor membre UE vor profita de reuniunea lor de la finele acestei saptamani pentru a analiza mai multe optiuni pentru plafonarea pretului gazelor naturale, un subiect care creeaza divergente in UE de mai multe saptamani, potrivit unei noi variante de lucru a concluziilor summitului din 20-21…

- Liderii urmeaza sa se intalneasca in perioada 20-21 octombrie, la cateva zile dupa ce Comisia Europeana intentioneaza sa propuna masuri pentru a aborda criza energetica care genereaza inflatia si dauneaza economiilor din blocul european. Un proiect al concluziilor intalnirii lor, vazut de Reuters, a…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica.

- Prețurile europene la gaze au crescut luni cu pana la 30%, dupa ce Rusia a anunțat ca una dintre principalele sale conducte de aprovizionare cu gaze catre Europa va ramane inchisa pe termen nelimitat, ceea ce a reaprins temerile legate de raționalizarea gazelor in Uniunea Europeana in aceasta iarna.