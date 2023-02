Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 3%, dupa ce datele guvernamentale americane au aratat ca stocurile de titei, benzina si distilate au crescut, iar OPEC si aliatii sai au decis sa continue politica lor de productie, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prețurile alimentelor de baza au crescut semnificativ in ultima perioada, iar acest lucru a afectat bugetul romanilor. Insa, acest lucru continua sa se intample, deoarece Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara a anunțat ca ouale se vor vinde la prețuri mult mai mari in perioada urmatoare,…

- RCA 2023: Prețul s-a dublat fața de 2022 chiar și pentru șoferii fara accidente. Asiguratorii accepta plata polițelor in rate Prețul asigurarilor auto s-a dublat in Romania in 2023 fața de anul trecut, chiar și pentru șoferii care n-au provocat accidente rutiere, relateaza alba24.ro. Tarifele RCA cresc…

- Prețul benzinei și al motorinei in Cluj-Napoca, 23 ianuarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.43 lei/l și 7.75 lei/l. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Prețurile…

- Carburanții continua sa se scumpeasca. Cu cat a crescut prețul mediu la benzina și motorina, in ultima saptamana Prețurile la carburanți au continuat sa se scumpeasca in ultima saptamana in Romania, in medie cu 13 bani/litru pentru benzina și 10 bani/litru pentru motorina. Potrivit peco-online.ro,…

- Oferta de cozonaci va depasi 7,5 milioane in acest an, chiar daca preturile vor fi mai mari decat anul trecut, iar din aceasta cantitate peste doua milioane de bucati vor ajunge la export, in special in tarile unde exista comunitati mari de romani, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria…

- Prețul benzinei și al motorinei in Cluj-Napoca, 6 decembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.56 lei/l și 8.05 lei/l.Prețurile practicate la stațiile de carburanți din țara pot fi verificate online de șoferi p e Monitorul Prețurilor. Preturile…

- Preturile la carburanti sunt in crestere comparativ cu luna trecuta, Romania aflandu-se acum pe locul 8 in topul tarilor cu cea mai ieftina benzina si pe locul 6 in ceea ce priveste motorina. Pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 7,7%, iar in cazul motorinei, cresterea este de 6%. Un…