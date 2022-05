Prețul exorbitant al unei roabe cu șampanii! Cât costă să petreci în cel mai exclusivist club din România. Cat te costa sa petreci in cel mai exclusivist club din Mamaia, locul devenit un fenomen pentru petrecareții de pretutindeni. Cei doi acționari principali ai clubului unde romanii petrecareți și cu dare de mana se intrec in aroganțe, lux și opulența au fost descusuți de veteranul chefurilor mondene, Codin Maticiuc. In podcast-ul fostului ”crai de Dorobanți” au fost invitați Ion Biriș și Petru ”Pepe” Berciu, doi din cei care dau ora exacta a petrecerilor de fițe in Romania. Cu trei cluburi sub aceeași titulatura (Mamaia, București, Predeal), oamenii de afaceri au raspuns curiozitaților urmaritorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

