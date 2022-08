Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei germane pentru anul 2023, punctul de referinta european, a depasit 1.000 de euro (993 de dolari) pentru prima data in istorie pe masura ce criza energetica din regiune se intensifica, a raportat Bloomberg.

- Pretul de referinta in Europa la energie electrica a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Uniunea Europeana se confrunta cu cea mai grava criza energetica din ultimele decenii si exista semnale ca statele membre nu raspund in mod unitar la aceasta criza, transmite Bloomberg, informeaza Digi24.ro .

- Preturile gazelor naturale in Europa au crescut din nou dupa ce saptamana trecuta au crescut cu 43%, deoarece reducerile abrupte ale aprovizionarii Rusiei au pus guvernele in alerta maxima pe fondul posibilitatii tot mai mari de rationalizare, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax. Contractele futures…

- Litrul de motorina a sarit de pragul de 9 lei. De la inceputul anului, motorina s-a scumpit cu 50% si nu exista niciun semn ca lucrurile se vor opri aici. In zona Barbu Vacarescu, Bucuresti, nicio statie nu mai comercializeaza motorina standard sub pretul de 9 lei pe litru. Cel mai scump litru de…