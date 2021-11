Pretul energiei pe bursa a crescut cu 365% in luna octombrie fata de anul trecut

Preţul energiei pe bursă a crescut cu 365% în luna octombrie faţă de anul trecut Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 951,3 lei pe MWh in luna octombrie 2021, valoare de peste patru ori mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 204,3 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului bursier, potrivit Agerpres. Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 1,882 miliarde de lei, in crestere cu 351% fata de octombrie 2020 (417 milioane de lei). Pe de alta parte, volumul tranzactiilor a scazut cu 2,96%, pana la 1.925.064 de Mwh. Cota de piata a PZU a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

