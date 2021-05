Preţul energiei pe bursă depăşeşte luni 440 lei pe MWh, după oprirea unui reactor nuclear Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM depaseste luni 440 de lei pe MWh in orele de varf, in contextul opririi planificate a unitatii 2 de la Cernavoda, potrivit datelor operatorului bursier, analizate de AGERPRES.



Pretul mediu pentru intreaga zi de luni este 330 de lei/MWh, iar varful de 440 de lei va fi intre orele 20:00 si 21:00. Anul trecut, pe 11 mai, tot intr-o zi de luni, pretul in acel interval orar era de 156 de lei pe MWh.



Romania este si cea mai scumpa piata din energie din regiune, cu un pret mediu de 65 de euro pe MWh. Spre comparatie, in Cehia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

