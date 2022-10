Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 5,3 miliarde de lei, in august, in crestere cu 416% comparativ cu aceeasi luna a anului trecut.Pe de alta parte, volumul tranzactiilor a crescut cu 20%, pana la 2.221.507 MWh.Cota de piata a PZU a fost de 39% in august, fata de 51% anul trecut.Pe piata spot…

- Pretul energiei electrice din tara noastra a inregistrat o scadere accelerata, nivelul acestuia injumatatindu-se in doar zece zile pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), administrata de OPCOM.Evolutia, care nu se regaseste doar in Romania, poate fi pusa cu greu pe seama dezechilibrelor dintre cerere…

- Prețul energiei electrice pe bursa in luna iulie 2022 a avut o valoare de patru ori mai mare decat prețul mediu inregistrat in aceeași perioada a anului 2021. Prețul energiei electrice pe piața spot a bursei OPCOM (Piața pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWj in luna iulie…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 1.138 lei pe MWh in luna iunie 2022, valoare cu 200% mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 378 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul…