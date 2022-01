Intr-un singur an, pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a crescut de patru ori, ajungand la o medie de 1.139 lei pe MWh in luna decembrie 2021, fața de aceeasi luna a anului anterior, respectiv 284 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului bursier. In același timp, volumul tranzactiilor a crescut cu 5,7%, pana la 2.239.931 de MWh, in tip ce valoarea totala a tranzactiilor a fost de 2,6 miliarde de lei, comparativ cu 627 milioane de lei, in decembrie 2020.Cota de piata a PZU a fost de 42,71% in luna decembrie, in scadere…