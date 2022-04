Prețul energiei pe bursă a crescut cu 45% în martie față de februarie Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a inceput sa creasca din nou puternic in martie, dupa scaderile inregistrate in lunile ianuarie si februarie ale acestui an, potrivit rapoartelor lunare publicate pe site-ul operatorului bursier si analizate de AGERPRES. Astfel, in martie 2022 pretul pe piata spot a avut o medie de 1.356 lei pe MWh, in crestere cu 45% fata de cotatia din februarie, care a fost de 932 lei pe MWh. In ianuarie, pretul fusese 949 lei pe MWh, de asemenea in scadere fata de decembrie. Pretul din martie 2022 este de peste cinci ori mai mare decat in aceeasi luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

