- Ministrul energiei, Virgil Popescu, susține ca Romania nu va ramane fara gaze in aceasta iarna și nu are probleme cu sistemul energetic national. „In Romania, piata energiei este robusta, si la energie, si la gaze; am tot vazut tot felul de discutii ca vom ramane fara gaze la iarna, am tot vazut in…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 554,65 lei pe MWh in luna august 2021, valoare de peste trei ori mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 183,19 lei pe MWh, potrivit raportului lunar…

- Situația pe piața romaneasca de energie este una haotica, prețurile atingand niveluri record chiar și pentru UE. Noul ministru de Finanțe da vina pe certificatele de CO2 și sper ca lucrurile vor reveni la normal prin autoreglarea pieței. „Sa știți ca prețul la energie, cel puțin in Romania,…

- Prețul mediu al energiei cu livrare pentru ziua de 18 august a ajuns la unul istoric, de 130,08 euro/MWh. In ultimele luni am asistat la o scumpire a energiei pe Piața pentru Ziua Urmatoare (PZU), trend inregistrat...