Preţul energiei pe bursă a ajuns marţi foarte aproape de maximele istorice Bucuresti, 20 iul /Agerpres/ - Pretul energiei cu livrare marti are o medie pe piata spot de 530 de lei pe MWh, foarte aproape de nivelul de 534 lei inregistrat pe 25 iunie, potrivit datelor operatorului bursei de energie OPCOM. Pretul cel mai mare a fost atins pentru intervalul orar 19:00-20:00, cand a ajuns la 680 de lei pe MWh. Recordul precedent, de 756 de lei, a fost inregistrat tot pe 25 iunie. Pentru energia cu livrare miercuri, pretul anuntat este mai mic, respectiv 452 lei pe MWh. Luna trecuta, pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

