Prețul energiei gripează locomotiva Europei. Al doilea producător de oțel din lume închide în Germania Cel de-al doilea mare producator de oțel din lume, ArcelorMittal, a anunțat inchiderea unei fabrici din Germania ca urmare a creșterii costurilor la gaze și energie. Din cauza creșterii scandaloase a prețurilor la energie, ArcelorMittal inchide unul dintre cele doua mari furnale existente la uzina sa siderurgica din Bremen, Germania, incepand cu sfarșitul lunii septembrie, […] The post Prețul energiei gripeaza locomotiva Europei. Al doilea producator de oțel din lume inchide in Germania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea cel mai mare producator de oțel din lume, ArcelorMittal a decis sa inchida doua dintre furnalele sale din Europa, in Bremen (nord-vestul Germaniei) și Asturias (nordul Spaniei), pentru a face creșterii prețurilor la energie și pe fondul cererii in scadere, relateaza AFP.

- Economia germana a crescut in trimestrul al doilea, depasind asteptarile analistilor, sustinuta de cheltuielile private si guvernamentale, in pofida crizei energetice, potrivit datelor publicate joi, transmite Reuters. Cea mai mare economie a Europei a crescut cu 0,1- in ritm trimestrial si cu 1,7-…

- Cresterea veniturilor, daca se va materializa, va ajuta la sustinerea economiei Rusiei in fata valurilor de sanctiuni occidentale. Aceasta va oferi presedintelui Vladimir Putin numerar pentru a finanta cheltuielile militare sau pentru a creste salariile si pensiile intr-un moment in care economia a…

- Pretul de referinta la energie electrica, in Europa, a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, moneda euro s-a devalorizat serios in raport cu dolarul, scrie CNN . Americanii care viziteaza Italia, Grecia sau Spania in aceasta vara sunt norocoși: mesele, hotelurile și excursiile sunt mai ieftine pentru ei decat au fost in ultimele cateva decenii. Motivul: moneda…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- TeraGlass, producator de ferestre și uși din PVC și aluminiu cu experiența de peste 15 ani pe piața, anunța o acțiune de vanzare ferestre și uși in showroom-ul companiei din Bistrița, strada Tarpiului, nr 27A. Acțiunea de vanzare se va desfașura in perioada 27 iunie – 10 iulie, de luni pana vineri in…

- Preturile carburantilor nu a scazut in Germania, desi taxele au fost reduse in regim de urgenta, scrie Bloomberg, precizand ca autoritatile germane ii acuza pe producatori ca inca profita de pe urma scumpirii energiei.