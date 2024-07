Prețul energiei electrice pe piața bursieră spot a crescut puternic, din cauza caniculei Potrivit datelor publicate de operatorul bursier OPCOM, media energiei pentru ziua de miercuri, 17 iulie, pe piața spot este de 1.175 lei pe MWh, cu un varf de 4.300 de lei pe MWh intre orele 20:00 și 21:00, cand consumul crește foarte mult. Prețul de 4.300 lei pe MWH este cel mai mare din istorie. […] The post Prețul energiei electrice pe piața bursiera spot a crescut puternic, din cauza caniculei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

