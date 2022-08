Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWh in luna iulie 2022, valoare de 4 ori mai mare fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 462 lei pe MWh, potrivit raportului

- Marți, 16 august, prețul energiei electrice in Europa a atins un nou nivel record, depașind pentru prima data prețul de 500 de euro pe Megawatt-ora. Marți a fost depașit prețul de referința in Europa, pentru prima data, la energie electrica. Pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora a fost depașit,…

- Pretul de referinta in Europa la energie electrica a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Pretul de referinta la energie electrica, in Europa, a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Majorarea galopanta a prețurilor este o consecința a razboiului din Ucraina și a perturbarii pieței internaționale a resurselor energetice. Republica Moldova este dependenta in proporție de 100% de piața energetica externa, iar aceasta dependența se reflecta in inflația record pe care o inregistram,…

- Majorarea galopanta a preturilor este o consecinta a razboiului din Ucraina si a perturbarii pietei internationale a resurselor energetice. Republica Moldova este dependenta in proportie de 100% de piata energetica externa, iar aceasta dependenta se reflecta in inflatia record pe care o inregistram,…

- Prețul energiei electrice in Europa a urcat miercuri la un nivel record, dupa ce Rusia a redus fluxul de gaze naturale pe continent, punand presiune pe economia deja fragila a zoneei, scrie Business Insider.

- Slovenia va plafona prețul energiei electrice timp de un an, iar aceasta masura vizeaza persoanele fizice si intreprinderile mici. Preturile reglementate vor fi valabile din septembrie anul acesta pana in august 2023, anunta ministrul Infrastructurii de la Ljubljana. Pretul maxim pe kilowatt-ora va…