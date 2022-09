Compania furnizoare de energie electrica CEZ, care are monopol pe intreaga zona a Olteniei, a inceput sa trimita informari clienților cu privire la modificarea tarifelor, incepand cu 1 octombrie. Toata lumea tremura la gandul ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai greu de suportat financiar. Scumpirile la energie electrica au fost deja anunțate. Insa, clienții casnici nu trebuie sa intre in panica. Daca se incadreaza intr-un anumit consum, statul va suporta o parte din factura, potrivit OUG 27/2022, modificata . Prin aceasta, clienții care se vor incadra in consumul de maxim 300 de kWh…