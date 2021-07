Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice in Romania este printre cele mai mici din Europa, iar fara liberalizarea pietelor, in orice sector, nu vom avea niciodata apetit pentru investitii, a scris pe Facebook ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Romanii trebuie sa stie ca in momentul de fata pretul energiei…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- Interconectorul de gaze Bulgaria - Grecia va fi finalizat pana in luna iulie 2022, astfel incat gazele din Azerbaidjan sa ajunga in Romania, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil...

- Pretul energiei electrice creste de astazi, 1 iulie, intre 3% si 13% pentru consumatorii casnici, care nu au semnat inca un contract de furnizare pe piata libera. De la 1 ianuarie, piata de electricitate s-a liberalizat, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Care sunt proiectele de investiții ale principalelor companii de profil din țara noastra, mixul energetic de care avem nevoie sau ce parteneriate se pot dezvolta intre diferitele tipuri de producție ori intre companii sunt doar cateva dintre intrebarile ce-și vor gasi raspunsul la dezbaterea despre…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat luni, la B1 TV, ca prețul gazului natural in Romania e, dupa mult timp, mai mic decat in Europa. Ministrul liberal a mai spus ca se așteapta la o așezare a pieței și la noi ieftiniri. Intrebat despre eventualitatea ca factura la gaze sa creasca…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca vremea rea din ultimele zile a avut un efect extrem de benefic pentru economie. In acest fel, turbinele eoliene aflate la noi in țara au produs de patru ori mai multa energie electrica, avand in vedere ca vantul a fost unul puternic. „Au fost…

- Gabriela Firea: „Nepasare fața de valurile scumpiri care devasteaza puterea de cumparare și saracesc populația Romaniei, in condițiile inghețarii veniturilor! Scumpirilor deja produse, de la inceputul anului și pana acum, li se adauga noi scumpiri la energie electrica și gaze naturale.De la 1 iulie…