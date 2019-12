Preţul energiei din România este, vineri, cel mai mic din regiune. Exportăm peste 300 de MW Pretul energiei din Romania este, vineri, cel mai mic din regiune. Exportam peste 300 de MW Pretul energiei pe piata bursiera spot din Romania este cel mai mic din regiune, tara noastra exportand peste 300 de MW vineri in jurul pranzului, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM. Astfel, energia cu livrare vineri costă, pe piaţa românească, 37,41 euro pe MWh, în timp ce, în restul ţărilor cu care România este cuplată, respectiv Ungaria, Cehia şi Slovacia, preţul este de 39,68 euro pe MWh, potrivit Agerpres. Totodată, la ora 11:50,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

