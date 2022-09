Stiri pe aceeasi tema

- De la recordul absolut de 3.598 lei/MWh (734 de euro/MWh) atins pe data de 30 august, pretul energiei din Romania a coborat semnificativ pana la un nivel de 662 lei/MWh (135 de euro/MWh) la finalul saptamanii trecute, scrie ZF.

- Marcel Ciolacu a declarat ca institutiile europene au dat dreptate social-democratilor si lui inclusiv cand au spus ca pretul la energie trebuie plafonat, reglementat si creat un fond de solidaritate. „Vom avea energie electrica fara nicio problema in Romania”, a dat asigurari seful PSD. 730.000 de…

- Pretul energiei electrice din tara noastra a inregistrat o scadere accelerata, nivelul acestuia injumatatindu-se in doar zece zile pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), administrata de OPCOM. Evolutia, care nu se regaseste doar in Romania, poate fi pusa cu greu pe seama dezechilibrelor dintre cerere…

- RECORD negru: Prețul energiei in Romania ajunge la peste 3 lei/kw RECORD negru: Prețul energiei in Romania ajunge la peste 3 lei/kw Pretul mediu al energiei electrice cu livrare in ziua de marti a atins un nou record istoric, de peste 3.000 de lei/MWh, fiind cel de-al doilea pret ca marime pentru aceasta…

- Prețul mediu la energie electrica cu livrare in ziua de marți a atins un nou record istoric, de peste 3.000 de lei/MWh, fiind cel de-al doilea preț ca marime pentru aceasta zi din Europa, dupa cel din Ungaria. Pe langa presiunea externa – au fost inregistrate prețuri de peste 610 euro/MWh și pe alte…

- Situația energetica din Romania și Europa este „un Caritas scapat de sub control”, fiind rezultatul „complacerii” din ultimii 30 de ani și a dependenței de Rusia, considera Dumitru Chisalița, președinte al Asociației Energia Inteligenta și fost director general al producatorului de stat Romgaz. Acesta…

- „Baietii destepti” din energie inca exista si castiga miliarde din bani publici, acuza, intr-un interviu pentru Agerpres , Marian Nastase, președintele consiliului de administrație al combinatului de aluminiu Alro, cel mai mare consumator de energie din Romania. In acest moment, este un haos pe piața…

- Prețul energiei pe piața spot a ajuns la un nou record in Romania, de 2.709 de lei, respectiv 554 euro, pe MWh pentru electricitatea livrata azi și maine, scrie Economica.net . Precedentul record a fost inregistrat in data de 8 martie 2022, cand energia se tranzacționa la 2.673 lei pe MWh. Creșterea…