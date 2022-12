Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mașini de lux concurau intre ele pe autostrada M5, care merge spre Budapesta, sambata, in jurul pranzului, cand s-a produs accidentul in care un Lamborghini inmatriculat in Romania a fost distrus, relateaza Vezess.In urma accidentului, un Lamborghini Huracan cu placuța romaneasca a intrat…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, spune ca economisește și nu pornește, deocamdata, caldura in casa. Totodata, acesta a reiterat ca potrivit calculelor sale, in scurt timp, prețul la energia electrica va ajunge la 7-8 lei/kwh sau chiar mai mult. „Aceste majorari se datoreaza incapacitații și neprofesionalismului…

- MoldovaGaz a venit cu precizari cu privire la prețul de achiziție, in noiembrie. Astfel, compania anunța ca „premisele reale pentru revizuirea tarifelor pentru consumatorul final pe fondul scaderii prețurilor de achiziție vor aparea dupa compensarea integrala a devierilor tarifare negative acumulate”.

- Pentru cei cu bani puțin, acest aliment poate fi un bun subsitut al painii, care s-a scumpit și ea. Dar aflam ca a devenit inca un aliment care se scumpește enorm in Romania. In curand vom scoate mai mulți bani pentru un preparat gustos. Prețul porumbului ar putea crește anul viitor In iunie, existau…

- In urma opiniilor exprimate in spațiul public de societatea civila, primarul Mihai Chirica a decis ca Primaria Municipiului Iași sa incerce sa achiziționeze un teren aflat in zona Pacurari, pe Aleea Cimitirul Evreiesc, care a aparținut RADEF Romaniafilm RA, pentru a realiza o amenajare de utilitate…

- Pentru pensionarul cu 14.000 de lei altfel se vede lumea. El pierde doar cateva zile de cazare in Maldive, prin cresterea inflatiei Inflatia este unul dintre cele mai parsive fenomene economice. De cele mai multe ori debuteaza cu o usoara crestere a preturilor, care la prima vedere nu pare deranjata…

- Prețul gigacaloriei a fost majorat din aprilie de la 160 de lei la 350 de lei, iar bucureștenii trebuie sa se aștepte la facturi duble in aceasta iarna, a anunțat primarul Capitalei Nicușor Dan la postul Digi24. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisia Europeana a facut marti primul pas pentru impunerea unui plafon flexibil la pretul pentru achizitiile de gaze, ca raspuns la preturile exorbitante ale energiei, determinate de razboiul din Ucraina, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.