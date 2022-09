Stiri pe aceeasi tema

- Cainii Corgi, patrupede de talie mica adorate de regina Elisabeta a II-a, au atins preturi record in Regatul Unit dupa decesul suveranei, care a detinut 30 de exemplare din aceasta rasa de-a lungul vietii sale, informeaza AFP. "Preturile cerute de crescatorii de Corgi inregistrati au atins astazi un…

- Regina Elisabeta a II-a va fi inmormantata luni, la Castelul Windsor, in cadrul unei ceremonii pregatite in detaliu de catre britanici inca anii 60. Cum s-a transformat protocolul pentru funeraliile regale britanice in ultimul secol? Regina Elisabeta a II-a va fi inmormantata luni, 19 septembrie, la…

- Regina Elisabeta a II-a va fi inmormantata luni, la ora locala 19.30 (21.30, ora Romaniei), intr-o ceremonie privata, in Capela St George’s a Castelului Windsor, la periferia de vest a Londrei, in urma unor funeralii de stat luni dimineata. Funeraliile de stat, primele de la moartea lui Winston Churchill,…

- Mii de oameni au stat toata noaptea la coada ca sa-și ia ramas bun de la Regina Elisabeta a II-a. Ei au petrecut chiar și 10 ore la coada care se intinde de-a lungul malului sudic al raului Tamisa pe o distanța de cel puțin opt kilometri. Pentru a doua noapte la rand, mii de persoane in doliu s-au aliniat…

- Strazile Londrei au devenit un furnicar cu sute de mii de oameni veniti sa-i aduca Reginei un ultim omagiu. Coada de la Westminster Hall, locul unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit, se intinde deja pe cativa kiometri.

- Printul si Printesa de Wales, insotiti de Printul Harry si Meghan Markle au iesit, impreuna, in fata Castelului Windsor, pentru a privi omagiile florale lasate pentru Regina Elisabeta a II-a, transmite BBC. Este prima aparitie publica pe care cuplurile regale o fac impreuna de la decesul reginei. Cei…

- Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a murit, joi, la castelul Balmoral. Suverana era in varsta de 96 de ani. In circumstanțele actuale, deplasarile in capitala britanica sunt extrem de solicitante, mai ales din punct de vedere financiar. Costurile la diverse servicii…

- Cand regina Elisabeta a II-a a murit joi, la varsta de 96 de ani, suverana a lasat in urma nu doar națiunea indoliata și membrii familiei indurerați, ci și pe cei patru tovarași canini. Cel mai probabil, cațeii vor fi adoptați de Prințesa Anne și Prințul Andrew, scrie CNN.De-a lungul vieții sale, Elisabeta…