- Companiile petroliere sunt mai sceptice sa faca investitii pentru scoaterea gazelor din Marea Neagra, deoarece legea offshore adoptata recent le pune piedici precum prevederea de a vinde cel putin jumatate de gaze pe bursele romanesti.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va da o aministie fiscala și ca prețul gazelor va scadea in urmatorul an.”ANRE a spus ca e o lege prin care Guvernul poate bloca timp de 3 ani prețul la gaze. Eu susțin ca in urmatorul…

- Gazele naturale livrate din Rusia spre Europa vor fi intotdeauna mai ieftine decat gazele naturale lichefiate importante din SUA astfel ca Statele Unite nu vor putea ajunge din urma sau devansa Rusia cand vine vorba de livrarile de gaze spre piata europeana, a declarat vineri directorul general de…

- Productia de gaze naturale a Romaniei va creste in urmatorii trei ani, pana la 10 milioane tone echivalent petrol (tep) in 2021, in timp ce importurile vor scadea la 900.000 tep in 2018 si se vor mentine constante pana in 2021, arata Prognoza echilibrului energetic publicata recent de Comisia Nationala…

- Pretul gazelor pe piata romaneasca, atat cele de productie interna, cat si cele de import, vor creste semnificativ iarna urmatoare, ca urmare a majorarii cotatiilor petroliere, a declarat, joi, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON Romania.

- Delgaz Grid informeaza ca, in scopul efectuarii de lucrari specifice la sistemul de distributie a gazelor naturale, este nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale maine, 16 mai, incepand cu ora 9.00, la consumatorii din orasul Buhusi. Reluarea serviciului de distributie se va efectua treptat,…

