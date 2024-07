Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Energetic Național este sub presiune, in aceste zile, pentru ca vremea caniculara și insuficiența surselor de producție energie fac ca distribuția sa fie solicitata la limita. Se depașesc in fiecare zi recorduri de preț spot al energiei, importurile explodeaza la ceas de seara, cand și consumul…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot orar al energiei electrice tranzacționate ai pe piața pentru ziua urmatoare (PZU) de la București, cu livrare in seara zilei de 11 iulie a ajuns la cel mai mare nivel al anului. Precedentul record a fost batut cu doar o zi in urma. Energia cu livrare in intervalele…

- Romania se remarca la EURO 2024 nu doar prin performanțele fotbalistice, ci și prin prețul ridicat al tricourilor oficiale. Romania se remarca la EURO 2024 nu doar prin performanțele fotbalistice, ci și prin prețul ridicat al tricourilor oficiale. Pe site-ul oficial al Federației Romane de Fotbal (FRF),…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca incepand cu data de 1 aprilie 2025 piața de energie din Romania va fi liberalizata, odata ce expira schema de plafonare-compensare. De la aceasta data, doar consumatorii vulnerabili vor mai beneficia de protecție in ceea ce privește prețurile, conform…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, arata faptul ca Romania va deveni cel mai important producator de gaze al Europei, datorita proiectului Neptun Deep, din Marea Neagra. Investițiile se afla deja in derulare, iar 90% dintre contracte au fost deja semnate. Totodata, Romania iși pregatește terenul…

- Un moment artistic a avut loc la București, acolo unde Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, alaturi de omologul sau din Romania, Sebastian Burduja au cantat impreuna la chitara. Aceștia au interpretat piesa „Trenulețul” de Zdob și Zdup, care nu a fost aleasa la intamplare. Momentul,…

- Romania are potențialul de a deveni producatorul numarul unu de gaze din Europa in 2027, datorita ambițiosului proiect Neptun Deep. Aceasta declarație recenta a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, in cadrul celei de-a 8-a ediții a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, deschide o…

- Pretul gazelor naturale pentru gospodariile din Romania (0,0563 EUR/kWh) a fost al 3-lea cel mai mic pret din UE si la jumatate fata de pretul mediu inregistrat la nivelul Uniunii (0,1125 EUR/kWh), arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. „Avem inca o confirmare ca schema de sprijin a consumatorilor…