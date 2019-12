Stiri pe aceeasi tema

- La Universitatea „George Bacovia” din Bacau au loc, in aceste zile, Manifestarile științifice anuale, un eveniment de amploare la care și-au anunțat prezența peste 200 de personalitați ale științei din Romania. Programul complex cuprinde o Conferința internaționala, „Economy Transdisciplinarity Cognition…

- Final… inspirat Ultimul enunt din textul precedent („Lunea… limbii latine”), „In aceasta scoala se preda, la clasa a VII-a, limba latina”, este inspirat din proiectul Asociatiei Generale a Invatatorilor din Romania – filiala Republicii Moldova din anul 2016. Colegii de peste Prut au imaginat un complex…

- * printre caștigatori se afla și un bacauan A XXIV-a ediție a Olimpiadei Internationale de Astronomie a fost gazduita de Romania, in perioada 18-26 octombrie, fiind organizata la Piatra Neamț in coordonarea Ministerului Educației Naționale. Cei peste 120 de participanți din 21 de țari au concurat, in…

- ANCOM a lansat astazi, in cadrul unei noi ediții a conferinței sale internaționale anuale, www.aisemnal.ro, o platforma informatica care arata acoperirea și nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul țarii, așa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate in cadrul unei campanii…

- Inainte de votarea moțiunii de cenzura, mulți analiști au facut comentarii cu privire la rectificarea anunțata de Guvernul Dancila. Unii au acuzat ca PSD vrea sa-i mituiasca pe primari, alții au prezis ca dupa ce va trece moțiunea nu va mai avea loc nicio rectificare. Nicicum n-ar fi fost bine. Rectificarea…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marti pe liderul PNL, Ludovic Orban, in functia de prim-ministru. "Dupa consultarile cu partidele politice parlamentare si formatiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o si dupa prima runda de consultari: ca se contureaza un guvern in…

- Astazi, 9 octombrie 2019, a avut loc o vizita de lucru in județul_Bacau condusa de Excelența Sa Marco Giungi, Ambasadorul_Italiei la București Italia ocupa locul cinci in topul investitorilor straini din Romania. In județul Bacau activeaza 324 de firme cu un capital total investit de circa 11 milioane…

- Uniunea Ziariștilor Profesioniști a sarbatorit implinirea a 100 de ani de la crearea ei. Filiala din Bacau a Uniunii a fost reprezentata la acest eveniment. Filiala „Marius Mircu” din Bacau a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR) a fost reprezentata la manifestarile prin care a fost sarbatorit…