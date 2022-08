Prețul chiriilor îi arde la buzunare pe studenți, din toamnă! Cât vor plăti anul acesta In mai puțin de o luna și jumatate studenții vor merge din nou la cursuri și deja sunt in cautare de cazare. Unii vor primi locuri de cazare in campusurile universitațile, dar mulți vor fi nevoiți sa-și gaseasca ceva cu chirie. Pe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc și chiriile […] The post Prețul chiriilor ii arde la buzunare pe studenți, din toamna! Cat vor plati anul acesta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

