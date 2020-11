Pretul cerut guvernelor pentru vaccinul anti-Covid al Moderna, intre 25 si 37 de dolari pentru o doza

Compania farmaceutica americana Moderna va percepe guvernelor un pret cuprins intre 25 si 37 de dolari pentru o doza din vaccinul anti-COVID-19, in functie de cantitatea comandata, a declarat sambata directorul general al companiei, Stephane Bancel, pentru saptamanalul german Welt am Sonntag, transmite Reuters.



"In concluzie, vaccinul nostru costa aproximativ la fel ca un vaccin contra gripei, al carui pret este cuprins intre 10 si 50 de dolari", a precizat CEO-ul de la Moderna.



La inceputul acestei saptamani, un oficial european implicat in discutiile cu producatorii de vaccinuri…