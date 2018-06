Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la orz din Portul Constanta au fost miercuri de 155 de euro/tona, iar la grau 159 de euro/tona, asemanatoare cu cele de la Rouen (Franta) si dupa recoltare este de asteptat sa creasca, a declarat joi Alina Cretu, director executiv al Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania (APPR).

- Campania agricola 2018 a demarat, primavara, cu „o sincopa” la semanat, din cauza vremii, iar acum suntem in situatia ca am intrat mult mai devreme la recoltat, a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Azi suntem in plina recoltare si stim cu totii ce au insemnat capriciile vremii de asta-primavara.…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC scoate din conturi 129.200 de lei pentru contractul "Servicii de intretinere spatii verzi si parcurildquo;. Ofertele de participare pot fi depuse pana pe data de 14.06.2018, ora 23.30. Oferta financiara va fi prezentata in lei,…

- Poți câștiga 2 bilete la FORMULA 1 GRAND PRIX DE FRANCE 2018 pentru a te bucura de spectacolul echipei Renault Sport Formula One Team™.Week-end-ul acesta, în perioada 8-10 iunie, clujenii sunt asteptati la Mall VIVO! Cluj-Napoca, acolo unde Renault a pregatit o zona…

- Weekend-ul urmator, in perioada 25-27 mai, brasovenii sunt asteptati la Coresi Shopping Resort, acolo unde Renault a pregatit o zona special dedicata celor mai importante modele, in frunte cu noul model Megane RS. Cei care vor vizita zona Renault pot cere informatii si detalii despre intreaga gama,…

- Clubul Rapid nu și-a vandut marcile și trofeele nici la a 16-a licitație! Nu s-a prezentat nimeni. Licitatia publica cu strigare pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, a saisprezecea de la inceperea procedurii de lichidare, care a avut ca suma de pornire 533.607 de…

- Pretul laptelui la poarta fermei a scazut cu circa 20% in ultimele doua luni, de la 1,50 lei pe litru la 1,20 lei pe litru, potrivit crescatorilor de vaci, o scadere care nu se reflecta si in preturile de la raft, unde un litru de lapte d...

- Prezentat in premiera la Frankfurt, Noul MEGANE R.S. este disponibil si in Romania. Pretul pentru versiunea cu transmisie manuala si sasiu Sport incepe de la 30.000€, in timp ce varianta cu o cutie automata EDC porneste de la 31.500€.