- Liviu Varciu a vorbit in ediția 20 a sezonului 2 din Prețul cel bun despre cel mai neobișnuit lucru pe care il face atunci cand merge la pescuit. Momentul a fost unul de-a dreptul savuros, iar prezentatorul TV a reușit sa aduca zambetul pe fețele telespectatorilor cu glumele sale.

- Ediția 17 din sezonului 2 Prețul cel bun a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor noi concurenți și premii senzaționale. De data aceasta, Nicoleta a ieșit imediat in evidența datoita tatuajului sau incredibil.

- Liviu Varciu și Andei Ștefanescu au venit cu premii spectaculoase in ediția 8 a sezonului 2 din Prețul cel bun. Prezentatorii TV au ramas surprinși de concurenții in aceasta seara, in mod special de Denisa.

- In ediția a șaptea din sezonul 2 Prețul cel bun, concurenții au licitat pentru o pușculița in forma de vioara. Concurenta care a fost cel mai aproape de suma reala a obiectului l-a uimit pe prezentatorul Liviu Varciu, cand i-a spus cu ce se ocupa.

- In ediția 6 din sezonul 2 „Prețul cel bun”, Liviu Varciu a avut parte de o surpriza neașteptata. Diana i-a dezvaluit prezentatorului TV ca iși dorește sa ii ia locul in viitorul apropiat. Iata cum a reacționat acesta.

- In ediția 81 din 30 decembrie 2021 a emisiunii Pretul cel bun, sezonul 1, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, prezentatorii de la Prețul cel bun, fac cunoștința cu doamna norocoasa, de profesie psiholog si hipnoterpeut, care a ajuns in finala și a caștigat o bucatarie mobilata complet. Cat a costat totul.

- Doamna Sofica a fost extrem de norocoasa in ediția din 20 decembrie de la Prețul cel bun și mai mult decat atat a atras atenția in mod special inca de la primii pași in platou. Andrei Ștefanescu i-a admirat stilul vestimentar și eleganța și a apreciat ca poarta steagul Romaniei in piept. Mai mult, Liviu…

- In a 73-a ediție de la „Pretul cel bun”, din 20 decembrie 2021, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, prezentatorii de la Prețul cel bun, fac cunoștința cu o doamna a carei viața i-a surprins. Aceasta a avut grija de copii și a muncit foarte mult pentru sanatatea fiului ei, iar Universul a rasplatit-o…