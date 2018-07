Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,4% in Uniunea Europeana si in zona euro, in primul trimestru din 2018, iar Romania a inregistrat cel mai semnificativ ritm de crestere a numarului acestora, arata datele prezentate miercuri de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). În trimestrul patru din 2017,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna mai la 5,41%, cel mai inalt nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 18,56% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Ziarul Financiar pe tema unui raport Eurostat care ne arata dimensiunea pierderilor pe care le-a resimțit Romania in ultimele decenii.Ziarul Financiar: O statistica a cazut ieri ca un trasnet, cand romanii cautau soarele…

- Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au alocat in 2016 din cheltuielile publice aproximativ 200 de miliarde de euro pentru sectorul de aparare, echivalentul a 1,3% din PIB, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna aprilie la 5,2%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), fructele proaspete s-a scumpit cel mai mult, respectiv cu 13,9% faţă…

- Pretul locuintelor in zona euro a crescut cu 0,9% in ultimul trimestru din 2017 fata de trimestrul al treilea, iar in Uniunea Europeana cu 0,7%, arata Biroul European de Statistica Eurostat, indicand cresteri trimestriale in Romania, peste media UE.Potrivit Eurostat, in Romania, pretul locuintelor…

