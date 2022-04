Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carnii de miel in viu oscileaza in jurul valorii de 20 de lei pe kilogram, dar asta numai in cazul mieilor cumparați direct de la fermieri. Exista și situații in care prețul scade sub 20 de lei, dar sunt rare. „Prețul la poarta fermei este de 20 de lei pentru un kilogram de carne de miel in viu.…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, astazi inaintea ședinței de Guvern, ca romanii vor „beneficia de prețul corect al produselor“ de Paște. Prim-ministrul Romaniei a mai spus ca a observat creșterea costurilor anumitor produse și ca a discutat cu Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca a cerut controale speciale la comercianți in aceasta perioada, dupa ce a vazut escaladarea preturilor la anumite produse: „cetatenii sa beneficieze de pretul corect al produselor”, a spus Ciuca in debutul ședinței de Guvern de azi.„Am vazut si partea aceasta…

- Primii miei la vanzare in hala autorizata din Piața Mare a Sucevei au aparut marți dimineața. Un singur crescator a venit cu loturi de cate 5-6 miei la vanzare. Mieii au fost suplimentați de cateva ori pe parcursul zilei, semn ca a fost ceva cerere.Prețul in piața este de 40 de lei kilogramul de ...

- Carnea de miel a ajuns sa coste astazi 60 de lei kilogramul, cu mai puțin de o saptamana inainte de Sarbatorile Pascale. Acest preț inseamna cu 50% mai mult fața de anul trecut, dupa ce zilele trecute, carnea de miel era in jur de 50 de lei kilogramul. Prețul unui kilogram de carne de miel…

- Kilogramul de carne de miel este ținut la secret de catre supermarketurile din Targu Jiu. Au aparut ofertele la carne de miel, prezentate in pliante și revistele tiparite, insa sunt disponibile doar fotografii, fara sa fie afișat prețul. Este pentru prima data cand promovarea produselor alimentare specifice…

- Kilogramul de carne de miel se va vinde in acest an cu preturi cuprinse intre 30 si 40 de lei. Ciobanii spun ca daca pretul va fi prea mic pe piata interna, atunci mieii vor fi livrati la export, in tarile arabe.