Prețul carburanților Prețul carburanților continua sa creasca pe parcursul acestei veri, iar Petrom deja a scumpit motorina, fiind cea de-a cincea scumpire consecutiva inregistrata. Prețul carburanților se scumpește din nou in Romania, inainte de creșterea masiva care urmeaza sa vina in cateva zile. Petrom deja a scumpit motorina astazi, 27 iunie, in timp ce prețul benzinei a fost pastrat. Cu toate acestea, este cea de-a cincea scumpire consecutiva inregistrata, potrivit Economica . Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scumpit joi, 27 iunie, prețul carubranților de la stația…