Șoferii din Romania se confrunta cu vești proaste, deoarece prețul carburanților continua sa creasca. Conform informațiilor, atat benzina, cat și motorina au depașit pragul de 7 lei pe litru in ultima saptamana, iar de la 1 iulie sunt așteptate noi majorari. In ultimele zile, prețul unui litru de motorina a crescut cu 16 bani, in […]