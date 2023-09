Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul. Liderul PSD a adaugat…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca vrea sa afle de ce au crescut prețurile la carburanți, dar a evitat un raspuns concret privind reintroducerea subvenției de 50 de bani. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor…

- Astazi șoferii din Romania nu au parte de vești tocmai bune. Daca saptamana trecuta s-a aflat in scadere, iata ca, acum, prețul motorinei a crescut considerabil. Cat costa carburantul astazi, 8 septembrie 2023, la stațiile de alimentare cu combustibil din țara.

- Șoferii din Romania nu au astazi parte de vești prea bune in privința combustibilului. Concret, in timp ce benzina stagneaza, prețul la motorina crește de la o zi la alta tot mai mult. Cat costa carburantul astazi, 30 august 2023, la stațiile de alimentare cu combustibil din țara.

- Șoferii din Romania primesc o noua lovitura. Prețul carburanților a continuat sa creasca și duminica, 20 august. Astfel, un litru de benzina și de motorina este mai scump cu mult fața de saptamana trecuta. Cat scot șoferii din buzunar pentru o alimentare? Cea mai ieftina benzina standard din Romania…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru marți, 15 august. Benzina se scumpește cu un 6 bani, iar motorina cu 10 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 25,82 de lei, iar unul de motorina 23,23 de lei.

- Veste rea pentru soferi! Benzina si motorina inregistreaza o noua crestere, pentru a treia zi consecutiv. In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa, joi, 6,88 lei si se gaseste la mai multe statii Petrom si Likoil din Bucuresti. Ieri, cea mai ieftina benzina se regasea la pretul de 6,86…

- Pe 31 iulie a.c., specialiștii anunțau ca petrolul era pe cale sa aiba cea mai buna luna din ianuarie 2022, incheind pe burse la valori mari, fiind cea mai buna luna din mai bine de un an. Pe de alta parte, ca urmare a noilor modificari anunțate de guvern, au aparut modificari la prețurile la […] The…