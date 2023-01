Preţul carburanţilor a crescut de astăzi, 1 ianuarie 2023 Pretul carburantilor a crescut de astazi, 1 ianuarie 2023, benzina s-a scumpit in noaptea de Anul Nou cu 36 bani/l, iar motorina cu 38 bani/l, in urma deciziei Guvernului de a renunta la reducerea de 50 de bani/l convenita cu companii, dar si a celei a Ministerului de Finante de a majora nivelul accizelor stabilite [...] The post Pretul carburantilor a crescut de astazi, 1 ianuarie 2023 first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

- Benzina s-a scumpit in noaptea de Anul Nou cu 36 bani/l, iar motorina cu 38 bani/l, in statiile liderului pietei, OMV Petrom, dar si in cele Rompetrol si Mol, in urma deciziei Guvernului de a renunta la reducerea de 50 de bani/l convenita cu companii, dar si a celei a Ministerului de Finante de a majora…

- In urma scumpirilor din noaptea de Anul Nou, pretul benzinei standard a crescut de la 5,93 5,99 lei l la 6,29 6,35 lei l, iar cel al motorinei standard, de la 7,11 7,14 lei l la 7,49 7,52 lei lBenzina s a scumpit in noaptea de Anul Nou cu 36 bani l, iar motorina cu 38 bani l, in statiile liderului pietei,…

- Incepand din 1 ianuarie 2023, Guvernul nu va mai susține compensarea de 50 de bani pentru fiecare litru de benzina sau motorina alimentat in stațiile de distribuție. Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis ca este doar o masura de suspendare, guvernul fiind pregatit sa o aplice din nou daca preturile…

